Стало известно, с кем Аршавин устроил «конную прогулку» по Петербургу

, 2:14 Репортаж 550

Оказывается, с ним в том вечер была юная работница той авиакомпании, с которой когда-то поссорилась супруга Андрея — Алиса.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Журналистам удалось выяснить, с кем по Петербургу катался на лошадях экс-футболист Андрей Аршавин. Своей жене он предпочел Кариной Неман — юную сотрудницу авиакомпании, с которой когда-то поссорилась супруга спортсмена — Алиса.

Возможно, познакомились в стриптиз-клубе, возле которого и было снято видео. Жена бывшего футболиста Алиса, комментировать ночные похождения супруга не стала. Возможно, позже опять обвинит девушку в провокации, а не мужа. Как было с казахстанской фотомоделью Ольгой Семеновой.

Тогда Алиса обещала отрубить пальцы сопернице и засадить в тюрьму. А с мужа как с «гуся вода». Новый скандал с легендарным футболистом не стала комментировать и его первая гражданская жена Юлия Барановская, которая родила Аршавину троих детей.

— Я Андрея Аршавина не уважаю, за то, что он бросил троих своих детей. Совершенно очаровательных. Я иногда с ними хожу в кино или на елки мы ходим. Потрясающие дети и замечательная мама Юлия Барановская, — рассказал адвокат Юлии Барановской Александр Добровинский.

В жизни своих детей никак не участвует, добавляет адвокат. Зная это, новость о том, что Аршавин возглавит детский проект «Сириус в Зените» и будет заниматься воспитанием чужих детей, специалистов насторожила.

— Буду заниматься окультуриванием молодежи. Подписали контракт с Эрмитажем и Мариинкой. Будем экскурсии проводить, — пояснил Аршавин на презентации проекта.

Это интервью Аршавина вышло за день до ночных похождений. Кто знает, может воспитатель Андрей Сергеич, оттачивает новую методику работы с детьми — от противного.

— Он приехал, захотел походить по местам. Наверное, вечером закрыт Эрмитаж. Посетил он один из ночных клубов. Конечно, он должен следить за собой. Это публичное лицо. Его знают не только в России, но и Европе. Следят за его будущим. Это вопрос его жены, как жена отнесется к его поведению. Я думаю, что с девушкой, с которой не рассчитался за лошадь. Лошадка получит. Андрей наверняка с процентами отдаст, — сказал футбольный тренер, бывший защитник ФК «Зенит» Алексей Стрепетов.

Следят за кумиром не только взрослые, но и дети.

— Человек, который должен занимать эту должность, должен быть высокодуховным, культурно образованным. Без отрицательных примеров в СМИ и интернете. Дети все-таки должны ровняться на какую-то икону. В первую очередь об этой иконе они прочитают в интернете. О его вечерних похождения, — уверен детский тренер Ватибор Зимовец.

А в сети историй и скандалов с педагогом Аршавиным предостаточно. Пьяные похождения по Лондону. После скандального видео, путь в сборную России для Аршавина навсегда стал закрыт.

— Вот за что мы должны просить извинения?

— За что?

— Ожидания чьи были, ваши или наши?

— Если мы не оправдали ваши ожидания, то честно, это ваши проблемы.

И сколько бы не извинялся Аршавин позже, российский болельщик, так и не простит его. Специалисты свяжут поведение кумира миллионов со звездной болезнью.

Подтверждает эту ныне распространенную футбольную болезнь и жена подсудимого полузащитника Мамаева.

— Футболисты не стали плохими, они просто немножко расслабились. В таком молодом возрасте они зарабатывают огромные деньги, которые сносят им головы. В таком возрасте они не знают — куда себя деть, получая громадные зарплаты. У тебя есть деньги, у тебя есть безнаказанность — и ты делаешь, что хочешь.

На адаптацию к «земной» жизни у только что закончившего с футболом спортсмена остается не так много времени. К своей педагогической деятельности Аршавин должен приступить уже с 1 января, ну если не будет занят более важными делами.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что замешанная в скандале с женой Аршавина модель рассказала об экс-футболисте. Ольга Семенова считает образ жизни «зенитовца» «аморальным».

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