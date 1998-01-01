На Украине неизвестные в масках ранили хозяина игорного зала и обчистили кассу

, 16:39 35

Злоумышленникам удалось скрыться.

Фото: www.globallookpress.com

В южном украинском городе Николаев в сочельник произошло дерзкое нападение на салон игровых автоматов. Преступники в балаклавах ворвались утром в воскресенье, 6 января, в помещение, где находились охранник, кассир, владелец заведения, а также два посетителя, сообщила полиция Николаевской области в Facebook.

Угрожая огнестрельным оружием, злоумышленники потребовали деньги, однако хозяин салона, который называется «Играйте тут», попытался оказать сопротивление и был ранен в ногу и ключицу.

Неизвестные забрали из кассы деньги и скрылись, в городе объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Азартные игры были запрещены на Украине еще в 2009 году. В комментариях к сообщению правоохранителей об этом разбойном нападении украинцы пишут:

— Как полиция может писать про игровой бизнес? Он ведь запрещен на Украине или нет? Воры не те, кто ограбил, воры — владельцы таких салонов, а полиция их «крышует».

— Игорный бизнес и полиция в одном предложении — не, не жалко!

— А шо, у нас есть игровые заведения?

А один из жителей Николаева обратил внимание на «странное» совпадение — прямо по соседству с ограбленным игровым салоном расположен ломбард.

Facebook @Поліція Миколаївської області

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