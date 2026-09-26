«Придется откачивать отца»: Харламов рассказал, что с ним произошло в роддоме

Гарик Харламов впервые рассказал, как встретил рождение дочери

Гарик Харламов впервые подробно рассказал о рождении дочери Алисы, которая появилась на свет 10 сентября. Юморист признался, что во время родов находился за дверью и заранее договорился с супругой Катериной Ковальчук не присутствовать непосредственно при появлении ребенка.

По словам Харламова, он все же был рядом с женой в роддоме и ждал новостей в коридоре. Артист объяснил, что опасался не справиться с эмоциями.

«Мы договорились, что во время самого процесса я не буду там находиться, потому что, если я это увижу, придется откачивать отца еще, это надо? Но мы договорились, что, когда ребеночек появится, меня позовут. Я все слышал, в окошко махал периодически.», — рассказал юморист.

Харламов находился в стерильной одежде и следил за происходящим из коридора. Когда Алиса родилась, его сразу пригласили к ребенку. Девочку он впервые увидел еще до того, как медики завернули ее.

Врачи предложили новоиспеченному отцу самому перерезать пуповину, однако он отказался, опасаясь случайно навредить дочери. Вскоре Алису передали ему на руки.

«Я ее держал и сразу всем показал — бабушке, тете: „Вот, знакомьтесь, Алиса“», — рассказал Харламов.

О рождении дочери Харламов и Ковальчук сообщили не сразу. Спустя несколько дней, после появления Алисы, супруги поделились новостью с поклонниками. Для 33-летней Ковальчук это первый ребенок. У 45-летнего Харламова есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с Кристиной Асмус.

Будущих родителей едва не рассекретил коллега Харламова Денис Дорохов. Еще в марте он публично проговорился о скором пополнении в семье юмориста, хотя супруги намеренно не рассказывали о беременности даже близким. Позднее Харламов вспоминал, что после этого родственники стали звонить ему с вопросами, а скрывать новость уже не получалось.

Сейчас юморист признался, что счастлив после рождения дочери, и отдельно поблагодарил супругу за пережитые роды. Харламов также пошутил, что уже успел немного почувствовать себя «декретным папой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катерина Ковальчук, тайно родившая дочь от Гарика Харламова впервые показала фото, сделанное во время беременности.

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