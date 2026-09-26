Лавров: Турция не может перемещать системы С-400 за рубеж без согласия Москвы

Лавров напомнил об условиях сделки с Турцией по системам С-400

Турция не может самовольно перемещать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 за пределы своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что подобные действия невозможны без предварительно полученного официального согласия от Москвы.

«Системы С-400 были поставлены в комплекте с контрактом, где предусмотрено уважение полностью и до конца сертификата конечного пользования. Они прекрасно знают, что если они когда-то захотят эти системы куда-то переместить за пределы своих границ, они этого сделать не могут без нашего официального согласия», — сказал он.

Тогда же министр заявил о том, что его настораживает проявление внутри государств-членов организаций Евросоюза и НАТО метастазов нацисткой идеологии.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, касающегося обсуждения с турецкой стороной судьбы ЗРК С-400.

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