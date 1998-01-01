Космонавт Олег Кононенко планирует сеанс связи с Землей на Рождество

Космонавт Олег Кононенко планирует в Рождество выйти на связь с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает РИА Новости. Сейчас Кононенко находится на Международной космической станции вместе с американским астронавтом Энн Макклейн и канадцем Давидом Сан-Жаком.
По предварительным данным, космонавт выйдет на связь с патриархом 7 января около 15.30 по московскому времени. Центр управления полетами подтвердил планы по организации сеанса связи между МКС и резиденцией Патриарха.
Ранее Пятый канал публиковал новогоднее поздравление Олега Кононенко, записанное на орбите.