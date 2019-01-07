Американские солдаты надругались над флагом Литвы

Американские военные сняли литовский флаг со здания прокуратуры в Каунасе и разорвали его на части, сообщает «Российская газета». Инцидент произошел еще в апреле 2018 года, но литовские правоохранители решили не афишировать данный факт надругательства над государственным символом.

По словам очевидца, который обратился в полицию, военные из США сняли флаг Литвы и разорвали его. Литва с 2004 года находится в составе блока НАТО, поэтому на территории прибалтийской республики находятся, в том числе, и американские военные.

Случай с флагом — не единственный инцидент с солдатами НАТО в Литве. В августе прошлого года бронетранспортер протаранил несколько легковых автомобилей в Вильнюсе, а в июне 2017-го пьяные солдаты подрались в Йонаве.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места аварии в Литве, которую устроили военные НАТО.