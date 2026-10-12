Украина на пороге железнодорожного коллапса

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 41 0

Причиной стали удары российских военных по локомотивам, которые использовались для нужд ВСУ.

Украине предрекли железнодорожный коллапс

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Tim M.ller / EinsatzReport

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Военный эксперт Матвийчук: Украине грозит железнодорожный коллапс

Украине в ближайшее время грозит железнодорожный коллапс. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя удары российских военных по локомотивам ВСУ.

По словам Матвийчука, раньше Украина в основном использовала электропоезда. После повреждения подстанций ей пришлось перейти на тепловозы. Теперь они становятся целями российских ударов.

«Локомотивов-тепловозов у Киева было где-то в пределах 200–250 штук, сегодня, насколько я понимаю, мы уничтожили более 60% тягового парка», — рассказал эксперт.

Пополнить парк быстро не получается. Украина пыталась заказать локомотивы на Западе, но столкнулась с проблемой несовпадения железнодорожной колеи.

Матвийчук отметил, что потеря даже четырех локомотивов может серьезно повлиять на перевозки. Каждый из них способен за сутки перевезти от 50 до 100 вагонов.

«Это огромные тонны груза для ВСУ. Все это сегодня не дойдет на линию боестолкновений», — подчеркнул эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные ударили по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. По данным Минобороны РФ, украинские военные использовали объект для работы с разведывательной информацией.

Также российская сторона заявила об атаках на портовую инфраструктуру и морские суда, перевозившие военные грузы, в том числе о поражении сухогруза, направлявшегося в Одессу.

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