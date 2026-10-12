«Урезайте что-то»: певица Зара раскрыла секрет идеальной фигуры

Ежедневные взвешивания помогают певице Заре поддерживать фигуру

Заслуженная артистка России Зара назвала ежедневные взвешивания своим главным способом поддерживать стройную фигуру. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном концерте Александра Олешко в честь 50-летия артиста.

По словам Зары, она каждый день следит за весом и старается сразу скорректировать рацион, если видит прибавку.

«Каждый день взвешивайтесь. Плюс 500 грамм — сразу урезайте что-то из рациона», — сказала певица.

При этом артистка не скрывает, что отказалась от сладкого и соленого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Иван Охлобыстин поддерживает физическую форму с помощью пеших прогулок, причем их продолжительность обычно не менее часа. По словам артиста, они помогают ему не только оставаться активным, но и проводить время на природе, размышлять и обдумывать планы.

Охлобыстин также посоветовал возвращаться к тренировкам после долгого перерыва постепенно, чтобы не подвергать организм чрезмерной нагрузке.

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