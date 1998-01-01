С наступающей катастрофой: Что ждет Землю в 2019 году

Прогнозы, сделанные известными астрологами и провидцами, зачастую бывают важным подспорьем в жизни. Исходя из этой информации люди составляют представление о будущем и уже не боятся с уверенностью смотреть в завтрашний день. Но в последнее время предвиденья легендарных пророков и современных экспертов больше пугают, чем обнадеживают. Всевозможные «концы света», глобальные войны, катаклизмы и потрясения — им нет числа. А перспективы человечества весьма туманны.

2019 год может и не начаться, а если и начнется, то ненадолго. Уфологи рассчитали, когда Земли достигнет планета икс — Нибиру. Якобы с 20 декабря она ускорилась, и удар наша планета примет едва ли не сразу после полуночи. Если не погубит Нибиру — все равно будет несладко, вторят им астрологи. Наступает конец великого большого цикла, астрологическую эпоху Рыб сменяет эра Водолея. Придет большая вода, и всемирный потом покажется лишь легким летним дождичком.

— Я думаю, что весной этого года мы столкнемся с наводнениями, летом этого года тоже столкнемся с наводнениями. Лето и осень 2019 года тоже могут принести наводнения и пожары, — говорит астролог Татьяна Борщ.

И странно, но здесь с астрологами солидарны ученые. Мировой климат лихорадит уже давно. Например, то же глобальное потепление. По всем законам природы в одном регионе изменения должны быть едиными, но вот одна часть материка — Хельсинки, Стокгольм, Петербург, но теплеть стало по-разному!

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— Петербург где-то в 1870 году обогнал Хельсинки. Как будто бы все должно меняться параллельно. А почему обогнал? А все потому что Петербург — крупный город, мегаполис, он стал накапливать в себе эффект острого тепла, — рассказывает климатолог Геннадий Менжулин.

Картина характерна для всех мегаполисов: Токио, Шанхай, Стамбул, Москва. И, что еще опаснее, климатическая лихорадка может привести к эпилепсии. Это, когда наводнения, извержения вулканов, цунами, тайфуны, оползни будут случаться там, где и подумать раньше не могли.



Можно отрицать Нибиру, глобальное потепление, но трудно не замечать, как истощается земля. Нам предрекают цивилизационный коллапс. Растут выбросы в атмосферу, потребление продуктов, все ускоряется. Промышленные революции шли десятилетиями, а сегодня новые модели процессоров выпускаются чуть ли не каждый месяц. За 200 лет население земли увеличилось в семь раз.



И «Земля устала от разрушительной деятельности людей и будет избавляться от них» пишет про 2019-й Ванга. В уходящем году ураганы Флоренс и Мишель уже нанесли США ущерб в 32 миллиарда долларов, в Японии наводнения унесли жизни 230 человек. И трясет все чаще. И, несмотря на технический прогресс, мы так и не понимаем фундаментальных вещей. Предсказать землетрясения по-прежнему невозможно.

— Наши знания о глубинном строении земли, они далеки от совершенства. Над этим предстоит работать много и я думаю не одним поколениям. Самая глубокая скважина была пробурена на Кольском полуострове — она 12 километров. А до центра земли примерно шесть тысяч километров, — объясняет ведущий инженер геофизической службы Пулковской обсерватории Владимир Карпинский.

Трясти будет и на политической, и на экономической арене, если верить катренам — откровениям Нострадамуса. Вот прогноз на 2019-й: «Двое осажденных, в пылком усердии. Угаснут от жажды из-за двух полных чашек».

— Двое осажденных — это два правителя, это будут государства с напряженными отношениями между собой. Можно гадать какие. Может Россия и Америка, — объясняет исследователь древних цивилизаций Вячеслав Климов.

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Политологи и без катренов подтверждают — нефть и биржи обваливаются, с начала декабря американские рынки потеряли около 20% — такого не было со времен Великой депрессии. Санкции? Информационная война? Уже есть. Ванга предсказывает падение Сирии. Да, ИГИЛ*, побежден, но его остатки разбежались по региону. А ведь когда-то и эти террористы образовались из разбежавшихся иракских военных, после вторжения США, и свержения Хуссейна. Политологи говорят, что не стоит забывать про еще одну страну, политика которой будет определять 2019 год.

—Не случайно Дональд Трамп заявил о том, что они отказываются быть жандармом планеты, но в то же время Китай заявляет о своих амбициях — бороться за доминирующие позиции в мире,— говорит военный политолог Андрей Кошкин

Конфликты на политической арене, катаклизмы. Можно верить и не верить в предсказания, но вот очередное доказательство. Тревожные чемоданчики, наборы выживания давно вошли в ассортимент армейских магазинов. В сумке около 40 позиций: фонарь, белье, набор питания, компас. Три тысячи рублей — минимум. Добавить палатку и прочие бонусы — выйдет все 15 тысяч. И актуальность такого подарка под елку с каждым годом будет только повышаться, говорят эксперты. А значит, и цена его вырастет — вот еще один новогодний прогноз.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Спящий пророк» предсказал «духовные изменения» в России в 2019 году.

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