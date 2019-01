Бывшая возлюбленная Ди Каприо снялась без купальника на побережье Атлантики

Бывшая возлюбленная голливудского ловеласа Леонардо Ди Каприо Нина Агдал порадовала подписчиков откровенной публикацией в Instagram.

Эффектная блондинка поделилась целой серией пикантных снимков, на некоторых из которых девушка позирует «в чем мать родила» на фоне дикого тропического океанского пейзажа.

Пользователи отметили шикарную физическую форму Нины. Сама модель предупредила фоловеров, что вскоре рождественский отпуск может сказаться на ее талии.

— Felt skinny, might get fat later (Была тощей, могу растолстеть позже — прим. ред.), — гласит подпись под одним из фото.

Подписчики вспомнили и Ди Каприо, который, по их мнению, должен кусать локти, поскольку в свое время не повел Агдал под венец.

