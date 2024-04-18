«Производство отложено»: Тарантино отказался снимать фильм с Питтом

Творец решил завершить работу со сценарием «Кинокритика».

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино, автор таких культовых картин, как «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», отказался от фильма «Кинокритик», над которым должен был работать. Предполагалось, что в ленте сыграет популярный актер Брэд Питт, однако творец изменил свои планы. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источник.

«Кинокритик» стал бы десятым и последним фильмом в карьере режиссера, но Тарантино прямо перед началом производства решил переписать сценарий и вернуть картину на стадию разработки. Лента с Питтом могла бы быть третьим совместным проектом актера и кинотворца после «Бесславных ублюдков» и «Однажды в Голливуде».

Кроме того, в «Кинокритике» могли появиться персонажи из прошлых работ Квентина Тарантино, однако режиссер передумал возвращаться к проекту.

«Ходят слухи, что Тарантино переписал сценарий, из-за чего начало производства было отложено. Но это его десятый и последний фильм, так что Тарантино просто решил, что „Кинокритик“ им не станет», — говорится в материале издания.

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