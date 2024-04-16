Болдуин виновен? В США вынесли приговор по делу о смерти на съемках «Ржавчины»

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Реквизитора признали виновной в смерти оператора на съемках фильма «Ржавчина»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru

Тема:
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Разбирательства длятся уже три года и скоро в них будет поставлена точка.

Громкий судебный процесс, одним из фигурантов которого стал голливудский актер Алек Болдуин, завершился в США. Там вынесли приговор по делу о смерти на съемочной площадке.

Во время работы над фильмом «Ржавчина» Болдуин застрелил своего оператора из бутафорского пистолета. При этом сам актер, судя по всему, избежал сурового наказания. Чего не скажешь о реквизиторе, которая и отвечала за подготовку оружия. В деталях запутанной истории разбирался корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Точка в этой истории еще не поставлена, но финал — близок. Прокурор запросил максимальный срок наказания для реквизитора по оружию фильма «Ржавчина» — полтора года тюрьмы по статье о непредумышленном убийстве.

«Галина Хатчинс погибла из-за целого ряда нарушений техники безопасности, которые начались с того, что мисс Гутьеррес принесла на съемочную площадку боевые патроны, зарядила один из них в бутафорский пистолет», — заявила специальный прокурор Кари Моррисси.

Появление настоящих патронов на съемках объясняют неопытностью реквизитора. Ханна Гутьеррес-Рид — молодой специалист. Ее ошибка стоила жизни Галины Хатчинс — оператора кинокартины. Еще осенью 2021-го во время съемок в нее из бутафорского пистолета выстрелил актер Алек Болдуин. Как он сам заявлял, вышло это случайно. А в марте этого года присяжные признали виновной Гутьеррес. На нынешнем заседании она попросила об условном сроке.

«Прежде всего, я очень сожалею и сопереживаю семье Хатчинсов. Сегодня я смиренно прошу вас рассмотреть вопрос об условном сроке. Так я смогу внести свой вклад в общество, выполняя общественные работы», — сказала подсудимая.

С просьбой Гутьеррес-Рид обвинение было не согласно. Судье прокурор передал распечатку телефонных разговоров реквизитора. Из тюрьмы Ханна около двухсот раз звонила родственникам и друзьям и нелицеприятно отзывалась о присяжных, которые признали ее виновной.

«Она выразила готовность нарушать будущие постановления суда, если ее вызовут в суд по делу над Болдуином. Назвала присяжных «отсталыми», «идиотами» и «засранцами», — писали СМИ.

Кстати, в телефонных разговорах Гутьеррес-Рид заявляла, что хочет, чтобы актер тоже отправился в тюрьму. В итоге реквизитор получила реальный срок. Полтора года она проведет в колонии штата Нью-Мексико. Во время оглашения приговора судья заявила, что ждала раскаяния.

«Я не слышала, чтобы вы брали на себя ответственность. В своем выступлении вы сказали, что сожалеете. Вы сожалели, но не раскаивались о том, что сделали», — прокомментировала судья Мэри Марлоу Соммер.

Изначально в убийстве Галины Хатчинс обвинили актера Алека Болдуина. Но в апреле прошлого года все обвинения с него сняли из-за недостаточного количества улик. Актер неоднократно заявлял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. Выстрел, якобы, случился самопроизвольно.

— То есть вы не нажали на курок?

— Нет-нет-нет, я бы никогда не направил оружие на кого-то и не нажал бы на курок. Никогда!

Вот только полицейские провели повторную экспертизу. Оказалось, что выстрелить сам по себе пистолет не мог. И Болдуин все-таки нажал на курок. Ему снова выдвинули обвинения. Суд назначен на 10 июля. Видимо, тогда и состоится финал разбирательств, которые тянутся почти три года.

Тема:
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