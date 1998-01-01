Медленно, но верно: В Канаде оценили успехи России на пути к трезвости

Журналист канадской телерадиокомпании CBC отметил явный прогресс на пути России к трезвости. Крис Браун подсчитал, что не далее как 12 лет назад в среднем каждый россиянин выпивал около 15 литров алкоголя в год. В настоящее время эта цифра приближается к 10 литрам. По этому показателю жители России подошли весьма близко к населению Франции и Германии.

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Браун отмечает, что в настоящее время наша страна расположилась на 14-й строчке мирового рейтинга наиболее пьющих стран. Всего десять лет назад Россия находилась на четвертом месте устрашающего списка.

Из положительных моментов канадским журналистом также было отмечено снижение доли крепких напитков в предпочтениях россиян (на 31%).

Основную причину такой положительной тенденции Браун видит в программе российского правительства, выполняемую на территории страны. Одним из пунктов, оказавших влияние на результат, журналист указывает ограничение в течение суток времени продажи спиртного в торговых точках.

С умозаключениями канадца согласна Всемирная организация здравоохранения. По их данным, потребление алкоголя в России за период с 2012 года сократилось на 20%.