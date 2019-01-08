«Nude»: Волочкова полностью обнажилась для фото в Instagram

Анастасия Волочкова проводит зимние каникулы на Мальдивах. Жаркое солнце роскошного курорта вынудило балерину раздеться догола — на свежем снимке в Instagram дива позирует полностью обнаженной, о чем сама и сообщает подписчикам.

— Nude, — лаконично подписала фото Анастасия.

Несмотря на то, что снимки Волочковой в купальнике неизменно вызывают волну негативных комментариев и упреки в излишней вульгарности, кадр в неглиже был моментально одобрен публикой.

— Какая красивая наша народная балерина! Спасибо, что ты есть!

— Очень милая девушка.

— Красивая! Офигенная. Люди… Завидуйте молча, про себя, — высказались подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто в очередной раз пожурил артистку за «ловлю хайпа», но таких комментариев оказалось намного меньше, чем положительных.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах.