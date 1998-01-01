В Перу подросток стал министром развития и социальной интеграции

Высокую должность 12-летний мальчик Хесус Мамани Рамос получил за свое большое сердце. Как пишет La Republica, подросток принимает участие в социальной образовательной программе «Вместе Перу». В ее рамках дети из беднейших слоев населения приехали в Лиму из разных уголков республики, чтобы узнать о возможностях в сфере образования и здравоохранения. В ходе общения с представителями перуанских властей мальчик озвучил свое рождественское желание. Он заявил, что хочет улучшить жизнь самых бедных детей в стране.

После этого подростка на один день сделали министром развития и социальной интеграции. Во вторник, 8 января, он был приведен к присяге.

📹A sus 12 años, Jesús Mamami pidió ayudar a las niñas 👧y los niños 🧒más pobres. Hoy juró como ministro de Desarrollo e Inclusión Social (#MIDIS). Conoce el mensaje que tiene para ti. 👇 pic.twitter.com/ETje57SzhV — MIDIS (@MidisPeru) 8 января 2019 г.

Национальные СМИ отмечают, что у самого молого министра в мире сформирована очень плотная повестка дня, в частности, он присутствует на заседании с руководителями министерства. Его пригласила туда постоянный министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса.

Ранее Пятый канал сообщал о программе по борьбе с бедностью в России. Пилотный проект стартует в 2019 году в Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Липецкой и Томской областях, Татарстане, Кабардино-Балкарии и Приморье.