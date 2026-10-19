Мужчина на Ставрополье умер от болезни после дорогостоящего курса процедур

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Лжедоктор до последнего убеждала потерпевшего в том, что ее лечение спасет его.

Мужчина умер после курса медицинских процедур

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Ставропольском крае мужчина умер от болезни после курса медицинских процедур за 420 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета (СК) России по региону в своем Telegram-канале.

Прошлым летом в Ессентуках предпринимательница заключила договор на оказание медицинских услуг с одним из местных жителей. Зная, что дорогостоящий курс лечения не окажет должного положительного эффекта, женщине удалось убедить пациента в обратном. За три месяца — с июня по август — потерпевший прошел семь процедур. За это время он отдал лжедоктору 420 тысяч рублей. В итоге потерпевший скончался от прогрессирующего заболевания.

После случившегося против предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

«Вина фигурантки подтверждается собранными следствием доказательствами, в том числе заключением судебной экспертизы. По ходатайству следствия в целях обеспечения исполнения приговора на ее имущество наложен арест», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее 84-летняя пенсионерка погибла в магазине Приамурья после наезда тележки. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в болнице через два дня после случившегося.

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