В сирийский Алеппо пожаловал Дед Мороз

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Новогодний праздник для самых маленьких жителей сирийского города не смогла омрачить даже Баба-Яга с бородой.

Фото: Пятый канал

В русской общине сирийского Алеппо встретили новый 2019 год в компании Деда Мороза.

Маленьким зрителям показали сказку «Морозко», однако переводчик никому не потребовался. Дети в русской общине свободно говорят на русском и арабском языках.

Снегурочка Наталья родом из Санкт-Петербурга, в числе других женщин вышла замуж за сирийца и переехала в САР, где теперь растит детей.

— Я удовольствие получаю, когда вижу в их глазах удовольствие радость, что они верят в деда мороза, верят в снегурочку это вообще супер, — признается Наталья.

Снежинки-балеринки — уроженки бывшего СССР: Украины и Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана — тоже связали свою жизнь с Алеппо.

Пятый канал

Наступление Нового года не обошло и самых маленьких жителей Дамаска. В столицу Сирии Дед Мороз и Снегурочка привезли праздничные посылки со сладостями и сувенирами из России.

Пятый канал

Ранее Пятый канал рассказывал, как Дед Мороз поздравил детей в идлибской зоне деэскалации.

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