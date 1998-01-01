К 75-летию снятия блокады Ленинграда появились «Ленточки ленинградской победы»

В Петербурге, как и во всей России готовятся отметить одну из самых памятных дат в истории.

К слову, у нас в календаре 17 дней воинской славы, в память о главных исторических сражениях — Ледовом побоище, Куликовской битве, Полтавской или Бородино, сражениях Великой Отечественной войны. Через пару недель — 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда.

К юбилею волонтеры начали раздавать «Ленточки ленинградской победы» — по аналогии с георгиевской ленточкой, только оливково-зеленого цвета. Всего подготовлены почти полтора миллиона таких памятных знаков.

С 9 января символ мужества ленинградцев можно будет получить в отделениях «Почты России» и Сбербанка. Раздавать их будут также в МФЦ и пунктах приема платежей «Петроэлектросбыт».