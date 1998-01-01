К 75-летию снятия блокады Ленинграда появились «Ленточки ленинградской победы»

, 1:15 Видео 34

С 9 января ленточки оливково-зеленого цвета можно получить на почте и в отделениях Сбербанка Петербурга.

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Руссак, Пятый канал

В Петербурге, как и во всей России готовятся отметить одну из самых памятных дат в истории.

К слову, у нас в календаре 17 дней воинской славы, в память о главных исторических сражениях — Ледовом побоище, Куликовской битве, Полтавской или Бородино, сражениях Великой Отечественной войны. Через пару недель — 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда.

К юбилею волонтеры начали раздавать «Ленточки ленинградской победы» — по аналогии с георгиевской ленточкой, только оливково-зеленого цвета. Всего подготовлены почти полтора миллиона таких памятных знаков.

С 9 января символ мужества ленинградцев можно будет получить в отделениях «Почты России» и Сбербанка. Раздавать их будут также в МФЦ и пунктах приема платежей «Петроэлектросбыт».

Ранее Пятый канал сообщал, что лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Вадим Рабинович сравнил рацион некоторых украинцев с нормами потребления продуктов в Ленинграде во время фашисткой блокады.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

2:43
На заводе в Оренбургской области ликвидирован пожар в цехе горячего цинкования
2:33
«Шатдаун» онлайн: сайт посольства США в РФ приостановил работу
1:52
Мировой престиж российской науки хотят повышать в центрах международных обменов
1:31
Британский Центробанк назвал новую мировую резервную валюту
1:15
К 75-летию снятия блокады Ленинграда появились «Ленточки ленинградской победы»
0:49
Развлечение по-дальневосточному: В Приамурье дети катаются с горки из фекалий
0:12
Умер последний председатель Верховного Совета СССР
23:43
В одном из сел Дагестана произошла вспышка кишечной инфекции
23:25
Антарктиде грозит экологическая катастрофа
23:07
Жители Петербурга спустили в канализацию матрас
22:59
Полина Гагарина испугала поклонников бледностью и худобой
22:47
Роскомнадзор объяснил причину блокировки клипа Хаски «Иуда»
22:33
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии
22:16
ПАСЕ рекомендовала Госдуме сформировать делегацию из «шести полов»
21:58
Автомобиль вылетел на тротуар на севере Петербурга — тяжело пострадала женщина
21:44
Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае
21:31
Посол Японии вызван в МИД РФ после заявлений Токио о Курилах
21:14
Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой
20:58
Елка из батонов поссорила Великий Новгород — видео
20:44
Политолог объяснил опасения Норвегии по поводу возможной войны в Европе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама