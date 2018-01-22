Сдвинулось с «мертвой точки» — в США частично приняли бюджет на 2019 год

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Законопроект, обеспечивающий работу министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений США, теперь должен быть принят Сенатом.

Фото: www.globallookpress.com

В США определились с частичным финансированием правительства. Как сообщает «Интерфакс», Палата представителей США в среду, 9 января, приняла законопроект о финансировании министерства финансов, налогового управления и ряда других учреждений на 2019 год. Документ соответствует стратегии партии демократов, направленной на преодоление бюджетного кризиса, вызвавшего незапланированные каникулы у сотрудников многих государственный учреждений Штатов.

Законопроект был поддержан 240 голосами Палаты представителей США. Теперь документ должен быть одобрен Сенатом.

Традиционное планирование бюджета на будущий год в декабре 2018-го обернулось для американского правительства настоящим кошмаром — президент США Дональд Трамп и Конгресс не смогли договориться о финансировании строительства заграждения на границе с Мексикой, после чего почти 25% госучреждений страны из-за неясности в вопросе выделения денежных средств приостановили свою работу.

Ранее Пятый канал сообщал, что сайт посольства США в России не работает из-за шатдауна.

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