«Шатдаун» онлайн: сайт посольства США в РФ приостановил работу

Официальный сайт посольства США в России временно прекратил свое функционирование. Работа портала была приостановлена в связи с отсутствием финансирования.

Когда конкретно сайт перестал работать — неизвестно. По состоянию на 10 января при попытке воспользоваться ресурсом пользователь может обнаружить в «шапке» главной страницы красочное предупреждение о том, что услуги посольства онлайн временно недоступны.

— Внимание! В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме, — гласит ярко-желтое оповещение вверху страницы.

Средства на поддержание работы онлайн-ресурса диппредставительства США в России не выделяются из американского бюджета из-за так называемого «шатдауна». Представители власти официального Вашингтона так и не смогли договориться между собой о сумме и назначениях средств, которые необходимо заложить в бюджет на 2019 год. В этой связи американское правительство объявило о приостановлении финансирования государственных учреждений, в число которых входит и российское посольство США. Сотрудники организаций были отправлены на «каникулы».

Камнем преткновения при формировании бюджета США стало желание президента Дональда Трампа направить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. По мнению американского лидера, это должно помочь в борьбе с нелегальной миграцией.

Из-за отсутствия денег и невыхода работников страдают не только граждане страны — в национальных заповедниках, также находящихся в ведении государства, ситуация приблизилась к катастрофической. Парки попросту погрязли в мусоре и органических продуктах жизнедеятельности из-за того, что их некому убирать.