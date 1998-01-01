В Новый год за услугами такси и каршеринга будет следить Роспотребнадзор

Каршеринг — новая услуга по аренде авто, и мало кто знает, как это работает. Такси переживает настоящий бум, число водителей выросло в два раза за два года, а с ними и число проблем и жалоб.

Роспотребнадзор шагает в ногу с сезоном и внимательно слушает жалобы от населения на таксистов.

— У всех есть возможность проконсультироваться по местному времени по телефонам «горячих линий», которые работают в субъектах Российской Федерации, — сказал заместитель начальника Управления Федерального государственного надзора в области защиты потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Тебе ехать или шашечки — уже не услышишь на улице, да и дорогу показывать не надо — навигатор все сам расскажет. XXI век создает проблемы, которые в прошлом и представить было страшно. Сегодня обычное дело, если таксист приезжает на заказ в невменяемом состоянии. А потом начинают распускать руки. Случаев приставаний к девушкам в такси настолько много, что полицейские даже дела не возбуждают — не изнасиловал же, чего жаловаться.

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— Трогал за ноги, хотел видимо дальше, чтобы все это произошло. В этот момент ему позвонили, он отвлекся на телефонный звонок, взял трубку и в этот момент я выбежала, — рассказала пассажирка Галина.

Многочисленные видеосвидетельства подтверждают — чаще всего виноват именно водитель с шашечками. Самое удивительное — цена за услугу далеко не всегда гарантирует безопасность. Негодуют даже звезды, люди, казалось бы, не бедные.

— Они просто не вылезают из телефона, едут, смотрят фильмы, клипы. Люди им жизнь свою доверяют, что за отношение? Пассажиры с детками едут, а они в невменяемом состоянии, — возмущаются пассажиры.

Таксистам от пассажиров тоже достается. Случай последних дней, в Москве водителю на полном ходу клиент воткнул в горло нож. Мужчина успел выйти из машины и умер на обочине, а убийца отправился ловить попутку.

Но водитель может всегда отказаться от поездки. Пассажир, как правило, доверяет управляющему красивой разрисованной машины, видит в нем профессионала.

— Очень часто водители выходят на смену, завершив предыдущую, и даже не успев толком отдохнуть. Медицинский контроль, что тоже у многих отсутствует, — рассказал таксист Андрей Черных.

Лучший таксист России Андрей Черных говорит — во всем виноваты агрегаторы, те самые приложения, которые принимают заказ и отдают его непонятно кому. Как горячая линия изменит эту ситуацию неизвестно.

— Ну пожалуется пассажир. Если это компания полного цикла, то есть как мы привыкли — старинные таксомоторный парк, то, конечно, меры воздействия будут на водителя, и будет проведена беседа. А если это агрегатор? Там и не найдут, кто был за рулем.

Другие эксперты еще более категоричны. Жаловаться можно, только толку все равно не будет.

— Возможно линия поможет конкретизировать, а что дальше? Роспотребнадзор не имеет механизма воздействия, — говорит правозащитник в сфере такси Елена Гращенкова.

Перед Новым Годом даже самые дешевые автопарки и агрегаторы поднимают цены вдвое, и водители пытаются выжать из праздников все. Поэтому вопрос — шашечки или ехать — уже не актуален. Живым бы добраться. И вопрос стоимости здесь тоже не играет никакой роли.

Ранее Пятый канал сообщал, что специалисты предлагают обязать иностранных водителей учиться в российских автошколах.