Приятного аппетита: В Верховную раду доставили заказ с нецензурными надписями

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Бранные слова на пакетах из McDonald’s оказались случайно подобранным кодом на латинице.

Фото: www.globallookpress.com

В аппарат Верховной рады Украины доставили необычный заказ: на пакетах с едой из McDonald’s были написаны нецензурные слова. Как выяснилось позже, это был не розыгрыш, и не попытка оскорбить парламентариев — брань оказалась кодом на латинице. Более того, такой шифр подбирается в случайном порядке при заказе. О случившемся рассказала пользователь Facebook, Melanie Podolyak.

— Как сказала мне представительница McDonald’s, «у нас одна половина отдела поседела от стресса, а та что не поседела просто не знает о случившемся, — написала Подоляк в публикации о заказе.

Facebook @podolyakmel
Из поста в Facebook также стало понятно, что еду в украинский парламент заказали не депутаты, а работники. В комментариях к публикации вспомнили и о беспределе искусственного интеллекта.

— Безжалостный AI (искусственный интеллект — прим. ред.). Как тебе такое, Илон Маск? — написали под постом.

Ранее Пятый канал рассказывал об угрозах депутата Верховной рады в отношении России.

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