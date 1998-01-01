«Чтобы нам было выгодно»: Депутат Рады пригрозил санкциями против России

Депутат Верховной рады Евгений Геллер сообщил ФАН, как киевские власти ответят на расширенный санкционный список правительства России.

По словам парламентария, ответные меры должны быть равноценны российским, но при этом они должны учитывать государственные интересы.

— Вы говорите, давайте ограничим торговлю. А если нам выгоднее закупать в России, чем в Европе? Мы же должны думать о том, чтобы людям было лучше, а не о том, что мы такие крутые, давайте что-то ограничим , — пояснил Геллер.

Как именно Киев ответит Москве на санкции, депутат не уточнил.

Ранее Пятый канал рассказывал о расширенном санкционном списке, который приняли в правительстве РФ в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян и юридических лиц.