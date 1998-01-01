«Чтобы нам было выгодно»: Депутат Рады пригрозил санкциями против России

Депутат Верховной рады Евгений Геллер сообщил ФАН, как киевские власти ответят на расширенный санкционный список правительства России.
По словам парламентария, ответные меры должны быть равноценны российским, но при этом они должны учитывать государственные интересы.
—
Как именно Киев ответит Москве на санкции, депутат не уточнил.
Ранее Пятый канал рассказывал о расширенном санкционном списке, который приняли в правительстве РФ в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян и юридических лиц.