Выводы сделают следователи: Рогозин о ситуации с отверстием на МКС

Дмитрий Рогозин рассказал, что выводы относительно отверстия на МКС сделают следователи. По словам главы «Роскосмоса», задача корпорации — обеспечить техническую поддержку, а какие-либо заключения остаются за правоохранительными органами. Об этом рассказывает ФАН. Напомним, речь о пробоине в обшивке корабля «Союз», которую обнаружили в августе 2018 года.

— Сегодня на руках у экспертов находятся все улики, которые позволят с высокой степенью точности установить причины произошедшего, — объяснил Рогозин.

Каких-либо выводов о случившемся политик не представил, оставив это на откуп следствию.

— Наше дело — обеспечить полную техническую поддержку следствию, а выводы будут делать они. Затем с этими выводами ознакомится узкий круг членов комиссии «Роскосмоса», и немедленно эта информация будет доложена руководству страны, — заявил Рогозин.

Также глава «Роскосмоса» рассказал, что результатом расследования интересуются американцы.

Отверстие, о котором идет речь, обнаружилось в обшивке бытового отсека корабля «Союз МС-09» в августе. Датчики зафиксировали падение давления на МКС — исследование утечки воздуха привело к пристыкованному «Союзу». После 8-часовой операции в открытом космосе российским космонавтам удалось изучить пробоину и собрать необходимые улики. 24 декабря материалы были переданы следователям.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Дмитрий Рогозин готов принять директора NASA в России.