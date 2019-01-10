Уж лучше вы к нам: Рогозин рассказал, что готов принять главу NASA в России

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Директор «Роскосмоса» пояснил, что ситуация вокруг отмены его визита в США — результат политических интриг, в которых пострадало и американское космическое агентство.

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Дмитрий Рогозин рассказал, что готов принять главу NASA Джима Брайдестайна в России. В своем большом интервью РБК глава «Роскосмоса» объяснил, что отмена его визита в США — результат политической борьбы, от которой страдает и американская космическая отрасль.

В феврале 2019 года Дмитрий Рогозин должен был посетить США, чтобы пообщаться с руководителем NASA Джимом Брайдестайном. Приглашение было отозвано, после того как ряд сенаторов надавил на Брайдестайна. Причина враждебного поведения американских парламентариев — санкционный список, в который попал глава «Роскосмоса». Директор NASA не стал скрывать истинные причины отмены.

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— Я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение, — заявил Брайденстайн.

В своем интервью Дмитрий Рогозин назвал сложившуюся ситуацию «чудесной «Санта-Барбарой», и указал на то, что космическая отрасль уже давно политизирована.

— Все это еще раз доказывает, что прекраснодушная формула «космос вне политики» не работает. Космос — это настоящая политика, и это надо понять всем: и американским сенаторам, и нашим либералам-экономистам, желающим экономить на космической деятельности России и допускающим дискредитирующие «Роскосмос» публичные заявления, — пояснил Рогозин.

Тем не менее, глава российской космической госкорпорации выразил готовность встретиться с директором NASA вопреки политическим интригам.

— А вообще всю эту неприглядную историю надо рассматривать как эпизод противостояния между Трампом и Конгрессом, а пострадавшей стороной здесь является само NASA. Я готов принять главу агентства Джима Брайдестайна в России, нам теперь придется обсудить, как будем жить дальше.

Ранее Пятый канал рассказывал, как отмена визита Дмитрия Рогозина отразится на сотрудничестве России и США в лунной программе.

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