Уж лучше вы к нам: Рогозин рассказал, что готов принять главу NASA в России

Дмитрий Рогозин рассказал, что готов принять главу NASA Джима Брайдестайна в России. В своем большом интервью РБК глава «Роскосмоса» объяснил, что отмена его визита в США — результат политической борьбы, от которой страдает и американская космическая отрасль.
В феврале 2019 года Дмитрий Рогозин должен был посетить США, чтобы пообщаться с руководителем NASA Джимом Брайдестайном. Приглашение было отозвано, после того как ряд сенаторов надавил на Брайдестайна. Причина враждебного поведения американских парламентариев — санкционный список, в который попал глава «Роскосмоса». Директор NASA не стал скрывать истинные причины отмены.
В своем интервью Дмитрий Рогозин назвал сложившуюся ситуацию «чудесной «Санта-Барбарой», и указал на то, что космическая отрасль уже давно политизирована.
Тем не менее, глава российской космической госкорпорации выразил готовность встретиться с директором NASA вопреки политическим интригам.
Ранее Пятый канал рассказывал, как отмена визита Дмитрия Рогозина отразится на сотрудничестве России и США в лунной программе.