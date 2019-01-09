Изнасилованная в Уфе дознаватель потребовала компенсацию за моральный ущерб

, 18:27 275

Несмотря на то, что результаты ДНК-экспертизы еще не озвучены, девушка может настаивать в общей сложности на 30 миллионах рублей.

Фото: Пятый канал, proufu.ru

Адвокат потерпевшей по делу об изнасиловании в отделе полиции уфимской дознавательницы Ирина Валиева сообщила, что девушка требует компенсацию морального вреда.

— Иск о компенсации морального ущерба направлен в суд, — цитирует ТАСС сторону защиты.

При этом Валиева не уточнила сумму требований.

Однако знакомый арестованных по этому делу Андрей Шурухин прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что девушка может затребовать с троих подозреваемых по этому делу по десять миллионов с каждого.

— Данный иск будет рассматриваться только тогда, когда суд будет выносить приговор. Вот тогда судья может удовлетворить ходатайство о возмещении морального вреда. А может отказать, — рассказал он «Московскому комсомольцу».

Он подчеркнул, что до сих пор не озвучены результаты ДНК-экспертизы — одного из ключевых моментов этого уголовного дела.

— Говорят, экспертиза уже готова, но почему-то следователи не торопятся оглашать данные, — рассказал Шурухин.

Ранее Пятый канал сообщал, что групповое изнасилование 23-летней дознавательницы из Уфы произошло в ночь на 30 октября. В преступлении обвиняются трое высокопоставленных сотрудников полиции: 51-летний Эдуард Матвеев, 50-летний Салават Галиев, 34-летний Павел Яромчук. По имеющимся данным, они устроили банкет на рабочем месте, а затем вызвали к себе подчиненную, попытались ее напоить, избили и изнасиловали. При этом Матвеев и Галиев утверждали, что ушли домой куда раньше, чем произошло изнасилование.

Коллеги изнасилованной в Уфе дознавательницы добивались ее увольнения, по их словам, у нее были прегрешения на почве увлечения спиртными напитками.

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