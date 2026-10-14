Алкоголь лился по трубам: что нашли полицейские в барах Петербурга

Полиция проверила бары сети «Контакт» в Петербурге после жалоб жителей

Полицейские устроили облаву на бары известной сети в Петербурге. И на это была веская причина — жители постоянно жаловались на пьяные драки по ночам, которым не было конца. Во время проверки выяснилось, что буйные посетители далеко не единственная проблема популярных заведений. Что еще скрывалось за их стенами — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Борзов.

Бар «Контакт». Искушенным до ночной жизни северной столицы это место знакомо хорошо. Таких 15 — только в Санкт-Петербурге. И в каждом гарантируют: любой вечер здесь пройдет драйвово.

«Успокойся! Успокойся! Успокойся!»

По всей видимости, это и есть то, что на сайте сети называют «поймать вайб». Он настолько заразителен, что каждый раз выплескивается за стены заведений. Учитывая, что почти все они находятся в многоэтажках, соседи порядком устали от атмосферы бесконечных вечеринок, которые продолжаются годами.

«Один из посетителей бара „Контакт“ повредил мне автомобиль, припаркованный недалеко от бара „Контакт“. Крики такого рода, как будто человека убивают. Возможно, это последствия наркотического воздействия, потому что крики ужасные были», — рассказал житель.

Под окнами постоянные перепалки, которые быстро перерастают в драки. Полицейским Петербурга только с начала этого года поступило более 700 подобных заявлений. Поэтому завести новые знакомства, правда с сотрудниками МВД, смогли посетители всех заведений сети. Гостей в масках и бронежилетах этой ночью встречали в барах сразу в девяти районах города.

Если постояльцев таких заведений мало интересует происхождение жидкостей, которые они литрами выпивают только за один вечер, то полицейских — наоборот. Такую картину обычные гости вряд ли увидят. Эликсиры под яркими названиями «Молодость» и «Переполох» здесь разливают прямо из пластиковых канистр. Что в составе такого пойла — теперь установит экспертиза. Только этой ночью изъяли 125 литров алкоголя. Оборот, разумеется, незаконный.

Чтобы спиртное текло рекой, сотрудники заведений соорудили своеобразный водопровод: система из бочек и труб, по которым алкоголь поступает в бар. Обслужить так можно максимально быстро и предлагать больше. Но некоторым гостям здесь на сегодня явно достаточно.

Больше 300 человек, как персонал, так и посетители, прошли проверку. Многие из них после посещения «Контакта», как после полета в космос, снова чувствуют гравитацию. Для 18 человек эта ночь закончилась в отделе полиции. Большинство — иностранцы, нарушители миграционного законодательства. Жители соседних квартир наконец могут спокойно проводить вечера. А чтобы они больше не переживали, что со временем все вернется на круги своя, проверки теперь будут проводить регулярно.

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