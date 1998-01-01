Павленский посвятил судебный процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду

Радикальный российский художник-акционист Петр Павленский, которого судят во Франции за поджог здания банка на площади Бастилии, объявил, что посвящает судебный процесс маркизу де Саду. Писатель, по его словам, показал «истинную природу власти». Об этом Павленский заявил на заседании суда, потребовав, чтобы его слова перевели на французский язык.

Требование было проигнорировано, а судья попросил художника «говорить, когда его спросят». При этом отметил:

— Это новый перформанс, очень интересно.

Павленский же не унимался и продолжал свое представление.

— Он был жестоко затравлен самими же французами. Он был заложником Бастилии… Он окончил свои дни в сумасшедшем доме. Судья, где справедливость? — цитирует художника РИА Новости.

В конце концов судебное заседание пришлось приостановить из-за решения о смене переводчика.

Художник-акционист Петр Павленский приехал на заседание парижского суда, где будет слушаться дело о поджоге россиянином входа в Банк Франции. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. pic.twitter.com/8oQJ4j1hey — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 10 января 2019 г.

Как ранее сообщал Пятый канал, получившего во Франции политическое убежище Петра Павленского, задержали в Париже в октябре 2017 года за поджог здания Банка Франции на площади Бастилии. Свой поступок он объяснил борьбой «за революционное наследие Франции». Сначала художника поместили в психиатрическое отделение префектуры полиции, потом в карцер, но позже отпустили из-под стражи. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В России Павленский прославился тем, что прибил свои гениталии к брусчатке на Красной площади, зашивал рот суровыми нитками, отрезал мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ на Лубянки. Во Францию он уехал, когда ему грозило обвинение в избиении актера.