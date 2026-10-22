Собянин: Москва увеличит выпуск лекарств и медтехники

|
Дарья Белова
Дарья Белова 16 0

К 2030 году выручка фармацевтической отрасли города может вырасти почти вдвое.

Собянин раскрыл планы Москвы по производству лекарств

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва намерена нарастить производство лекарств и медицинских изделий, а также расширить обеспечение льготников необходимыми препаратами. О планах развития фармацевтической отрасли на ближайшие три года мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в 2027–2029 годах предусмотрели около 190 миллиардов рублей. Из них более 62 миллиардов рублей выделят в 2027 году. Средства направят на закупку препаратов для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических, сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний.

«Одна из ключевых задач фармацевтической отрасли нашего города — лекарственная безопасность страны», — заявил Собянин.

За первые восемь месяцев текущего года производство лекарств и медицинских материалов составило 2,8%. Объем отгруженной продукции за это время вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2025 года выручка фармацевтических предприятий Москвы составила 171 миллиард рублей. К 2030 году показатель, согласно прогнозу, может достигнуть 294 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза больше нынешнего уровня.

«Мы в свою очередь активно поддерживаем фармотрасль, в том числе заключаем с заводами долгосрочные контракты с гарантией сбыта», — добавил Собянин.

В 2027 году по долгосрочным контрактам планируют поставлять иммунодепрессанты, а также лекарства для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических и ревматологических заболеваний. В перечень войдут и препараты, которые ранее не выпускались на территории России.

Одновременно Москва намерена расширять производство бионических протезов, рентгеновских аппаратов, ультразвуковых систем и оборудования для экстренной медицинской помощи.

Эта продукция востребована не только в столичных больницах и поликлиниках, но и в медицинских учреждениях других регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении. По словам Сергея Собянина, такие решения помогают улучшать качество медицинской помощи и сокращать время ожидания для пациентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:22
Путин заявил о важной роли театра в культурной жизни
21:20
«Эффект бомбы»: как демократы отреагировали на замедление Starlink для ВСУ
21:15
«Танки» для чиновников не прошли проверку: почему отменили закупку
21:06
Собянин: Москва увеличит выпуск лекарств и медтехники
20:58
«Отпущу его»: Дибров не против, если сын съедет от него в 18 лет
20:46
Успеть за 45 минут: на форуме в Геленджике рассказали историю российского виноделия

Сейчас читают

«Поднимается тестостерон»: Дибров назвал самые возбуждающие ароматы
«Хоть одеколон купи»: Дибров дал совет окружающим
Эксклюзивное интервью звезды «Ералаша» Полины Ртищевой: что стало с самой вредной девочкой
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео