Собянин: Москва увеличит выпуск лекарств и медтехники

Москва намерена нарастить производство лекарств и медицинских изделий, а также расширить обеспечение льготников необходимыми препаратами. О планах развития фармацевтической отрасли на ближайшие три года мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в 2027–2029 годах предусмотрели около 190 миллиардов рублей. Из них более 62 миллиардов рублей выделят в 2027 году. Средства направят на закупку препаратов для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических, сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний.

«Одна из ключевых задач фармацевтической отрасли нашего города — лекарственная безопасность страны», — заявил Собянин.

За первые восемь месяцев текущего года производство лекарств и медицинских материалов составило 2,8%. Объем отгруженной продукции за это время вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2025 года выручка фармацевтических предприятий Москвы составила 171 миллиард рублей. К 2030 году показатель, согласно прогнозу, может достигнуть 294 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза больше нынешнего уровня.

«Мы в свою очередь активно поддерживаем фармотрасль, в том числе заключаем с заводами долгосрочные контракты с гарантией сбыта», — добавил Собянин.

В 2027 году по долгосрочным контрактам планируют поставлять иммунодепрессанты, а также лекарства для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических и ревматологических заболеваний. В перечень войдут и препараты, которые ранее не выпускались на территории России.

Одновременно Москва намерена расширять производство бионических протезов, рентгеновских аппаратов, ультразвуковых систем и оборудования для экстренной медицинской помощи.

Эта продукция востребована не только в столичных больницах и поликлиниках, но и в медицинских учреждениях других регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о развитии цифровых сервисов в московском здравоохранении. По словам Сергея Собянина, такие решения помогают улучшать качество медицинской помощи и сокращать время ожидания для пациентов.

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