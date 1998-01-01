В республике Коми на трассе под Сыктывкаром этой ночью столкнулись автобус и лесовоз. В результате ДТП пострадали 22 человека. В том числе — пятеро детей. Двоим из них потребовалась срочная госпитализация. По предварительной версии виновником аварии является водитель грузовика. На повороте он не пропустил автобус, который на полном ходу врезался в груженую машину. Во всех обстоятельства ДТП сейчас разбираются сотрудники Следственного комитета.

Ранее Пятый канал сообщал о ДТП с участием микроавтобуса в Ставропольском крае. Тогда в результате аварии пострадали десять человек, все они являются гражданами Азербайджана.