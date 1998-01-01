Непредсказуемый и смертельно опасный рейтинг самых «убойных» зимних развлечений возглавил, на первый взгляд, безобидный тюбинг. Ватрушки-убийцы на детских горках больше напоминают летящие на высокой скорости автомобили, у которых отказали тормоза. И, как результат, целая волна обращений в травмпункты. Некоторые со склона попадают прямо в реанимацию. Как остаться в живых после экстремального катания, разбиралась Ксения Некрасова.

На снежном склоне с крутыми виражами и бешеной скоростью. Тюбинг пружинит на спуске, что, кажется, не едешь — летишь! Восторг от резких поворотов, но всего один неосторожный маневр — и безобидное семейное развлечение становится смертельно опасным.

Так, в Пермской области на лесной опушке, откосы которой защищают только сигнальные ленты, врезавшись в дерево, разбились сразу несколько человек. От полученных травм женщина погибла. За жизнь десятилетнего мальчика врачи продолжают бороться.

— Женщина 38 лет доставлена в больницу в состоянии клинической смерти. У ребенка перелом бедра и позвоночника, — рассказал главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Евгений Камкин.

Каждую зиму скорая помощь увозит со склонов тысячи пострадавших. На полном ходу любители экстрима врезаются в столбы, вылетают на проезжую часть. Один мужчина чудом не попал под колеса автомобиля. В Уфе искалеченной после падения девушке потребовалась помощь спасателей. В Воронеже на крутой горке в парке за день разбились сразу семеро детей.

— Я ехала, а там кочка, когда подушка уехала, я ударилась спиной о кочку, — поделилась одна из пострадавших.

— За девять дней Нового года у нас было госпитализировано 36 больных с травмами именно на горках. Из них преобладающими оказались компрессионные переломы позвоночника, — прокомментировал ситуацию заведующий травмпунктом Александр Кореньков.

Черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы, переломы. Ни ловкость, ни умение маневрировать не помогут избежать трагедии, ведь, в отличие от саней или лыж, тюбинг, летящий на высокой скорости, абсолютно неуправляем.

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Чтобы сделать свой отдых приятным и, главное, безопасным, кататься на тюбинге можно только на специально подготовленных трассах: с подъемниками, защитными сетками, ограждающими барьерами. Угол наклона горки не должен превышать 20 градусов. Ватрушка мгновенно развивает скорость, и главное в этот момент — удержаться.

По правилам безопасности, в таких зимних городках должны быть сотрудники, контролирующие дистанцию между посетителями. Но даже на оборудованных склонах желающие испытать острые ощущения намеренно избегают правил, уходя на технические трассы.

— К сожалению, некоторые посетители нашего комплекса, которые приходят со своими тюбингами, имеют смелость скатиться отсюда и, поскольку нет выката, сталкиваются с забором, — объяснил директор по маркетингу и развитию зимнего комплекса Адам Эльдарханов.

Любая неровная поверхность впереди может резко изменить траекторию движения и перевернуть надувную шину, ведь даже в инструкции к тюбингу четко прописано: предназначен только для беспрепятственного и пологого склона.

Ранее Пятый канал рассказал, как посетители аттракциона во Франции застряли на высоте 52 метра.