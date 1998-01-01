«Монстр-мороз»: Как авантюристы испытывают себя в экстремальные морозы

, 17:23 Видео 33

Итальянец Паоло Вентурини рассказал, что планирует пробежать 47 километров в Якутии при — 60.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Айар Варламов

Тема:
Погода 3498

Арктический холод добрался до многих регионов России. В Якутию так и вовсе — пришел «Монстр-мороз». Так называется проект экстремального туризма на Полюсе холода — в Оймяконе.

Сейчас там — 60. И это не пугает, а наоборот, привлекает в регион тех, кто хочет испытать себя. Так, из солнечной Италии приехал марафонец Паоло Вентурини. Он готовится пробежать 47 километров в условиях, когда дышать-то можно с трудом. Но итальянец уверен: возможности человека безграничны — особенно если использовать достижения современной науки.

— Например, специальные носки с электроподогревом. Они помогают держать ноги в тепле. Это новая технология. Мы надеемся, что скоро она дойдет до Якутии. Это будет полезно, как спортсменам, так и обычным людям, — Паоло Вентурини, марафонец.

Такая одежда очень бы пригодилась дальнобойщикам, которые, несмотря на рекордные холода, вынуждены отправляться в рейсы по зимним дорогам. Чтобы не заглохнуть в одиночку посреди тайги, водители стараются держатся вместе.

В Якутске сейчас — минус 46, в городе — плотный ледяной туман. Горожанам советуют пореже выходить на улицу. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Тема:
Погода 3498
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