Видео: более восьми часов не могут спасти застрявших на аттракционе во Франции

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Спасатели города Ренн смогли вызволить пока только двух человек из тех, что находятся на высоте 50-ти метров.

Фото, видео: Twitter @ouestfrance35

Спасателям во французском Ренне удалось эвакуировать только двух человек из всех посетителей аттракциона, которые восемь часов остаются заблокированными на высоте более 50 метров.

Аттракцион Bomber Max сломался около 20.30 (22.30 мск — Прим.ред.). Одна из гондол, в которой находились восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, застопорилась на высоте 52 метра.

Прибывшие на место пожарные развернули лестницу, но ее высота была всего 30 метров. Заблокированные посетители были не в силах самостоятельно спуститься по «плечу» аттракциона на ее платформу.

В итоге на место происшествия вызвали вертолет, который поднял в гондолу одного из пожарных с необходимым снаряжением. С его помощью первый из спасенных спустился на землю только около 04.00 (06.00 мск — Прим.ред.), а через 20 минут — второй. Спасательная операция до сих пор продолжается, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал рассказал, как люди оказались заблокированы на колесе обозрения в Иркутске.

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