Сбербанк и ВТБ с нового года повысили ставки по ипотеке

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Увеличение ставок может быть следствием реакции банков на меры ЦБ по регулированию рынка.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Российские Сбербанк и ВТБ распространили информацию о повышении ставок по ипотечному кредитованию. ВТБ поднял ставку на 0,6 процентного пункта (п. п. — Прим.ред.) с 1 января. В Сбербанке изменение начнет действовать с 14 января и составит в среднем 1-1,5 п. п. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает «Известия».

Отныне стандартные ставки на строящееся и готовое жилье у ВТБ составляют от 10,1 до 10,5% годовых. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% будет введена надбавка к ставке в размере 0,5 п. п. Кредиты с материнским капиталом и ипотека для военнослужащих станут исключениями.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%. Эксперт Антон Шабанов в комментарии Пятому каналу пояснил для чего это было сделано. По мнению экономиста, ЦБ повысил ключевую ставку с целью обезопасить рынок, так как 15 января возобновятся покупки валюты на открытом рынке, это отразится на курсе национальной валюты и инфляции.

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