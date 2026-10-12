«Он художник, он так видит»: сын Алсу снимает контент для социальных сетей мамы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Поклонники певицы оценили работы мальчика.

Чем занимается сын Алсу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Алсу помогает маме в создании контента для социальных сетей

Сын заслуженной артистки России Алсу снимает матери контент для социальных сетей. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Певица поделилась целым рядом снимков и несколькими видео, автором которых был ее десятилетний сын Рафаэль. В кадр мальчика попала не только знаменитая мама, но и ее коллега, певица Ева Власова.

«У нас новый фотограф — Рафаэль Абрамов. Он художник, он так видит», — подписала Алсу.

Фото: Instagram*/ alsou_a

Некоторые снимки являются классическими портретами. Однако большинство из представленных фото отличаются забавным видением автора: заваленный горизонт, искаженные пропорции или захват лишь половины лиц моделей.

Фото: Instagram*/ alsou_a

 Такой креатив оценили подписчики артистки.

«Зато такие живые фотографии. Эта лайф в кайф! Мы такое любим»;

«Все фото огненные. Браво, фотографу! Вы такие классные»;

«Ваша лимитированная коллекция фоток! Лучше уже не будет», — писали интернет-пользователи.

Подобные съемки — не просто развлечение десятилетнего мальчика, а его первая работа. Об этом рассказала сама Алсу. За помощь в создании контента Рафаэль получает деньги. Знаменитая мама переводит ему зарплату на кошелек маркетплейсов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как Алсу использует искусственный интеллект. Новые технологии помогают артистке не только в работе, но и в повседневной жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
Голос Следственного комитета: пять лет без Владимира Маркина
17:00
Тревожный чемоданчик на случай пожара: что всегда должно быть собрано
17:00
Как определить раковую родинку: четыре признака, которые указывают на меланому
16:50
«Градус поднимался»: Захарова раскрыла, как один шепот менял спектакли Большого театра
16:44
Тревожный сигнал: маммография может выявить риск сердечных заболеваний
16:39
«Восемь из десяти были блатными»: Цискаридзе раскрыл, как попал в Большой театр

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Едешь за судьбой»: Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
«Я сказал: хорошо»: Радойичич ради «Трудно быть богом» учил русский и дрался с мечом

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео