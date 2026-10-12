«Мне не за 40»: Ирина Дубцова решила поработать над своим лицом

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Певиц Валерия поддержала коллегу, а вот мнения поклонников разделились.

Какие процедуры делала Ирина Дубцова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ирина Дубцова решилась на лифтинг лица

Певица и композитор Ирина Дубцова решилась на лифтинг лица. Об этом написало издание 7Дней.ru.

Исполнительница прошла целый курс аппаратных процедур и осталась довольна результатам. По словам артистки, на это она решилась только потому, что видела людей после подобного ухода.

«Как будто бы я съездила в отпуск, выспалась, и нет в моей жизни такого количества тяжелой работы, бессонных ночей, и вообще мне не за 40», — сформулировала запрос перед лифтингом знаменитость.

Она также отметила, что лечь под нож пластического хирурга еще успеет, но пока согласна только на подобное вмешательство.

Поддержала коллегу заслуженная артистка России Валерия.

«100% согласна. Я много лет на аппаратных и про операцию пока не думаю», — написала она комментарий под постом Дубцовой.

Некоторые подписчики положительно оценили результат. Другие уверены, что певица и без того прекрасна.

«Ирина, ну как похорошели»;

«Ирина красавица»;

«Шикарна», — писали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Ирины Дубцовой Артем Черницын за неполный год накопил штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму более 163 тысяч рублей.

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