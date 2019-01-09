«Русская Кардашьян» ошарашила подписчиков новыми откровенными фото

, 19:31 Фото 331

Российская модель Анастасия Квитко опубликовала в Instagram снимки в купальнике.

Фото: Instagram @anastasiya_kvitko

Instagram-блогер Анастасия Квитко, известная в России своими невероятными формами, опубликовала в социальной сети новые откровенные фотографии. На этот раз она порадовала мужскую часть населения сексуальными снимками в леопардовом бикини на фоне бассейна. За один день публикации набрали около 200 тысяч лайков. Особенно взбудоражило подписчиков фото девушки со спины, под которым до сих продолжают появляться восторженные комментарии.

 
 
 
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🌼

Публикация от  AK (@anastasiya_kvitko)

— Шикарная девушка.

— Ты классная.

— Принцесса!

 
 
 
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Swimsuit @meshki 🧡

Публикация от  AK (@anastasiya_kvitko)

Однако некоторые подписчики уверены, что это просто фотошоп. Несколько месяцев назад в сети появились «реальные» снимки российской модели. «Русская Кардашьян» посетила мероприятие американского бренда PrettyLittleThing, где папарацци засняли ее не в самом удачном виде. На снимках журналистов Квитко оказалась вовсе не такой привлекательной, как в своем Instagram.

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