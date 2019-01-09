«Русская Кардашьян» ошарашила подписчиков новыми откровенными фото

Instagram-блогер Анастасия Квитко, известная в России своими невероятными формами, опубликовала в социальной сети новые откровенные фотографии. На этот раз она порадовала мужскую часть населения сексуальными снимками в леопардовом бикини на фоне бассейна. За один день публикации набрали около 200 тысяч лайков. Особенно взбудоражило подписчиков фото девушки со спины, под которым до сих продолжают появляться восторженные комментарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌼 Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 9 Янв 2019 в 10:27 PST

— Шикарная девушка.

— Ты классная.

— Принцесса!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Swimsuit @meshki 🧡 Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 9 Янв 2019 в 1:08 PST

Однако некоторые подписчики уверены, что это просто фотошоп. Несколько месяцев назад в сети появились «реальные» снимки российской модели. «Русская Кардашьян» посетила мероприятие американского бренда PrettyLittleThing, где папарацци засняли ее не в самом удачном виде. На снимках журналистов Квитко оказалась вовсе не такой привлекательной, как в своем Instagram.