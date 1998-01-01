Чайка поздравил коллег с Днем работника прокуратуры РФ

, 0:01 Видео 32

В своем поздравлении Генеральный прокурор России подчеркнул важность введения цифрового формата работы в ведомстве.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов, Пятый канал

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поздравил коллег с Днем работника прокуратуры. В субботу, 12 января, ведомство отмечает 297-летие со дня образования.

— Труд прокуроров никогда не ограничивался часами рабочего времени и инструкциями. Это постоянная кропотливая работа, которая часто требует неформального подхода, нестандартных решений и, конечно, личного участия в судьбе наших сограждан, — сказал генпрокурор.

В своем выступлении Чайка поблагодарил коллег за «верное служение закону и верное выполнение своего долга».

— Я с гордостью могу отметить, что вы работаете изо дня в день именно так. Лучшее подтверждение этому — оценка самих россиян. А они, как показали свежие социологические исследования, видят в прокурорах своих главных правовых защитников, — отметил он.

Чайка особо подчеркнул роль ветеранов прокуратуры, именно они «своим самоотверженными трудом привнесли в ведомство те методы и принципы, на которых во многом основывается ежедневная деятельность современных прокуроров».

— Мы стали вводить в нашу практику цифровой формат работы, все внутри привычные корпоративные процессы должны будут кратно активизироваться. Это станет серьезным прорывом в повышении эффективности нашего труда, а значит, усилит нашу надзорную и правозащитную деятельность, — подчеркнул генпрокурор.

Чайка в своем поздравлении также добавил, что необходимо сохранять слаженность в работе и настойчивость при выполнении поставленных задач.

Ранее Пятый канал сообщал о размере ущерба от коррупции в России, который озвучил генпрокурор Юрий Чайка.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:50
Гастрономический тур Де Ниро — один из ресторанов Перу скормил актеру «все меню»
0:01
Чайка поздравил коллег с Днем работника прокуратуры РФ
23:58
Скончался легенда МЧС — генерал Дмитрий Михайлик
23:50
Названо точное число потерь советских войск при прорыве блокады Ленинграда
23:21
Мария Порошина в пятый раз стала матерью
22:53
Появилось видео с места спецоперации в Махачкале по ликвидации боевиков
22:44
София Ротару вновь выступит в России — мнение астролога
22:32
Депутат Госдумы предложил знакомить детей с алкоголем с 13 лет
22:21
Племянница Сергея Скрипаля уверена, что его нет в живых
22:01
Парламент Македонии согласился на изменение названия страны
21:51
«Это позор» — Фуркад прокомментировал победу Логинова на Кубке мира
21:38
Американские военные направят корабли в Арктику
21:24
Погодные аномалии: из-за снегопада в Москве отменены и задержаны более 45 рейсов
21:10
«Так и съела бы сама себя: Анита Цой похвасталась своими округлившимися формами
20:48
Биатлонист Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира
20:35
ТОП-3: Неожиданные последствия событий игровой индустрии
20:34
Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»
20:29
Три боевика уничтожены в ходе спецоперации в Дагестане — НАК
20:24
В МИД назвали ключевое условие для мирного договора России с Японией
20:12
Афины встретили Ангелу Меркель беспорядками

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама