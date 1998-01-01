Чайка поздравил коллег с Днем работника прокуратуры РФ

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поздравил коллег с Днем работника прокуратуры. В субботу, 12 января, ведомство отмечает 297-летие со дня образования.

— Труд прокуроров никогда не ограничивался часами рабочего времени и инструкциями. Это постоянная кропотливая работа, которая часто требует неформального подхода, нестандартных решений и, конечно, личного участия в судьбе наших сограждан, — сказал генпрокурор.

В своем выступлении Чайка поблагодарил коллег за «верное служение закону и верное выполнение своего долга».

— Я с гордостью могу отметить, что вы работаете изо дня в день именно так. Лучшее подтверждение этому — оценка самих россиян. А они, как показали свежие социологические исследования, видят в прокурорах своих главных правовых защитников, — отметил он.

Чайка особо подчеркнул роль ветеранов прокуратуры, именно они «своим самоотверженными трудом привнесли в ведомство те методы и принципы, на которых во многом основывается ежедневная деятельность современных прокуроров».

— Мы стали вводить в нашу практику цифровой формат работы, все внутри привычные корпоративные процессы должны будут кратно активизироваться. Это станет серьезным прорывом в повышении эффективности нашего труда, а значит, усилит нашу надзорную и правозащитную деятельность, — подчеркнул генпрокурор.

Чайка в своем поздравлении также добавил, что необходимо сохранять слаженность в работе и настойчивость при выполнении поставленных задач.

Ранее Пятый канал сообщал о размере ущерба от коррупции в России, который озвучил генпрокурор Юрий Чайка.