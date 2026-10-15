Эксперт назвал условие для получения двух пенсий в декабре

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 34 0

На получение досрочной выплаты не нужно писать дополнительное заявление.

Какое условие нужно для получения двойной пенсии в декабре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Некоторые российские пенсионеры получать выплату двух пенсий в декабре

Некоторые российские пенсионеры смогут получить две страховые пенсии в декабре. В беседе с ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал необходимое для этого условие.

Эксперт объяснил, что все зависит от даты получения выплаты. Те пенсионеры, чья пенсия приходится на срок с первое по десятое число месяца, могут ожидать поступления денег два раза: в начале и конце декабря.

Первая часть страховой выплаты — это пенсия за декабрь, вторая — за январь. Балынин уточнил: досрочное перечисление обусловлено тем, что с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года будут выходные и праздничные дни. Они продлятся 11 дней.

Балынин добавил, что написание специального заявления для получения досрочной с связи с праздничными днями пенсии не требуется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2027 году дважды ожидается индексация страховых пенсий россиян. Процедура обусловлена выполнением социальных обязательств перед гражданами.

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