«Под алкоголем не написал ни строчки»: Губин высказал мнение о музыке и спиртном

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 44 0

Однажды певец решил последовать совету Пугачевой и выпить перед занятием музыкой.

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Андрей Губин никогда не писал музыку под алгоколем

Певец Андрей Губин признался, что пробовал писать музыку после употребления алкоголя, но у него ничего не получалось. Своими мыслями он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Конечно, ежедневное принятие алкоголя вредит творчеству. Творчество — это душа, это все-таки нужно возвышенный дух иметь, а алкоголь — он немножко прибивает», — заявил музыкант.

По словам Губина, после спиртного он становится проще, тогда как для создания сложной музыки ему нужен «чистый мозг». Певец рассказал историю, как однажды попытался последовать совету народной артистки СССР Аллы Пугачевой и выпить перед тем, как начать музицировать.

«Сел за фортепиано, налил 50 грамм водки, долбанул, начал играть на пианино, ничего не сочиняю, я думаю, нет. Путь не для меня, потому что лично я, когда бухаю, я упрощаюсь, я становлюсь простой, добрый такой. Но когда ты пишешь рифму и как бы мелодии сложные, находишь новые идеи, новые ходы музыкальные — это нужен чистый мозг», — рассказал Андрей.

Он признался, что под алкоголем не написал ни строчки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Андрею Губину дался выход в свет — на кадрах с мероприятия певец выглядел напряженным и растерянным.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
83.95
0.08 93.92
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
«Она жива»: 15-летняя девочка очнулась в гробу на своих похоронах
8:27
ВСУ без разведданных и с медленным интернетом: что изменится на фронте
8:20
«Ограничение скорости»: ВСУ сворачивают миссии с БПЛА из-за замедления Starlink
8:19
Имбирь для мозга и памяти: как заваривать чай для ясности ума после 40 лет
8:08
Как защитить пенсию от мошенников: банковские настройки, которые стоит включить
8:00
Маше из «Универа» — 40! Путь к счастью Хилькевич после развода и потери ребенка

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео