Названы главные причины обращений студентов к психологам вузов

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 23 0

Всего 3% студентов обращались за психологической помощью в свои вузы.

По каким причинам студенты в России обращаются к психологам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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«Ведомости»: студенты часто обращаются к психологам из-за трудностей в общении

Трудности в общении и повышенная тревожность стали самыми частыми причинами обращений студентов к психологам университетов в 2025-2026 учебном году — по 19% от общего числа запросов. На третьем месте проблемы с адаптацией: почти 16% обращений. Такие данные ежегодного мониторинга Минобрнауки «Ведомостям» подтвердил представитель министерства.

Около 13% обращений пришлось на депрессивные состояния, 12% — на трудности в учебе, около 9% — на вопросы профессионального самоопределения. На суицидальные мысли — 4% запросов.

К началу учебного года психологические службы работали в 538 университетах, в них занято более 2500 специалистов. Помощь они оказывают не только студентам, но и преподавателям, и административным сотрудникам вузов. При этом, по данным исследования платформы «Неравнодушный человек», 77% российских студентов ни разу не обращались за помощью к психологу. Всего же за прошлый учебный год в вузовские службы пришли больше 140 тысяч человек — примерно 3% студенчества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой инициативе Минобрнауки — ведомство предлагает запретить отчисленным за нарушение дисциплины студентам поступать заново в вузы в течение пяти лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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