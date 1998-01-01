Скончался легенда МЧС — генерал Дмитрий Михайлик

, 23:58 152

Бывшему замглавы Гражданской обороны СССР было 98 лет.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Экс-заместитель руководителя Гражданской обороны СССР, председатель Центрального совета МЧС Дмитрий Михайлик скончался на 99 году жизни.

Как сообщается на сайте ведомства, Михайлик родился в ноябре 1920 года в селе Нагорновка в Украинской ССР. Во время Великой Отечественной войны начал сражаться с врагом в качестве командира взвода, а закончил — командиром стрелкового батальона. В это время участвовал в обороне Ленинграда, форсировании Нарвы и других боевых действиях.

Военную службу окончил в звании генерал-лейтенанта в отставке и в должности заместителя начальника Гражданской обороны СССР (1972-1986), после чего четверть века возглавлял Центральный комитет ветеранов МЧС.

Михайлик был награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более чем 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.

В мае 2012 года в сквере у здания МЧС России улице Кременчугской на западе Москвы Сергей Шойгу открыл памятник ветеранам службы спасения. Прототипом скульптуры стал именно генерал-лейтенант Михайлик, который присутствовал на церемонии.

Прощание с легендой МЧС состоится в понедельник, 14 января, на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее Пятый канал сообщал, как Михайлик поздравил коллег с Днем Победы прямо во внутреннем дворике МЧС.

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