Видео: Нетрезвые пассажиры задержали вылет рейса из Петербурга в Бангкок

Вылет из Петербурга в Бангкок пришлось задержать почти на два часа — двух пьяных мужчин сняли с рейса, а затем искали их багаж. Одна из очевидцев сняла обстановку внутри салона и выложила ролик в stories своего Instagram.

— Треееееш! Час не можем вылететь из-за бухого чувака. Они его не пускают на борт, теперь все строго, — поясняет она в подписи.

Как сообщают Невские Новости, с рейса сняли двоих мужчин — от них якобы пахло алкоголем. Реальны ли претензии — на данный момент выясняется, сами пассажиры находятся в линейном отделе полиции.

Самолет отправился в пункт назначения уже без них.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстренном приземлении самолета в Красноярске.