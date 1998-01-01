Boeing-767 экстренно приземлился в аэропорту Красноярска

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Экипаж лайнера авиакомпании Ikar, летевший из Благовещенска в Москву, сообщил о технической неисправности на борту.

Фото: www.globallookpress.com

Рейс IK-302 из Благовещенска в Москву авиакомпании Ikar в четверг, 3 января, около 14.00 по местному времени совершил экстренную посадку в красноярском аэропорту «Емельяново».

Как стало известно Пятому каналу, за час до посадки экипаж сообщил о технической неисправности на борту. Boeing-767 благополучно приземлился. В воздушном судне находилось 158 человек, включая 18 детей и десять членов экипажа.

О том, как планируется доставить пассажиров рейса в столицу, пока не сообщается.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстренной посадке самолета, летевшего из Сочи в Москву 1 января 2019 года. По предварительным данным, известный хоккеист и чемпиона мира Олег Сапрыкин в нетрезвом состоянии устроил дебош на борту и ударил стюардессу. В результате лайнер экстренно приземлился в Воронеже, где Сапрыкин был передан правоохранителям.

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