Стало известно, на кого Цекало променял сестру Веры Брежневой

Александр Цекало признался, что развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой и уже сделал предложение новой возлюбленной по имени Дарина, пишет Star Hit.

С новой пассией 57-летнего продюсера впервые увидели в конце 2018 года — пара не скрывала романтических отношений и появлялась в московских ресторанах.

— Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья , — заявил Цекало.

С Викторией Галушкой Цекало прожил в браке 10 лет, у них есть дети — сын Михаил и дочь Александра. До этого он был женат на Лолите Милявской и Алене Шиферман.

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