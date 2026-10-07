Российские военные нанесли удар по заводу «Дунай Судоремонт» в порту Измаил

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Атаке также подверглись предприятия военно-промышленного комплекса в нескольких регионах Украины.

ВС РФ нанесли удар по заводу Дунай Судоремонт в порту Измаил

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Российские военные нанесли удар по заводу «Дунай Судоремонт» в порту Измаил Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

По информации министерства, предприятие занималось производством и хранением безэкипажных катеров и комплектующих к ним, используемых Вооруженными силами Украины.

В Минобороны РФ также сообщили о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса и портовой инфраструктуры Украины. Для атак были задействованы высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Удары пришлись по предприятиям в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морским судам, которые, как утверждается, использовались в интересах ВСУ.

В Харьковской области, по данным Минобороны РФ, поражен механический завод в Лозовой, где производились и хранились крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и комплектующие к ним. В порту Одессы был поражен сухогруз, перевозивший грузы военного и двойного назначения.

Кроме того, министерство сообщило об ударе по цеху «Группы промышленных предприятий «Александрия» в Кировоградской области. Там, согласно заявлению Минобороны РФ, производились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, в том числе самолетного типа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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