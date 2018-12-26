Видео: чиновница советует врачам мыть полы в полуразрушенной больнице

Пятый канал публикует видео беседы врио первого замгубернатора Владимирской области Мариной Чекуновой с сотрудниками больницы в городе Струнино.

Чиновница посоветовала сотрудникам медучреждения помыть полы и сменить занавески и расчистить дорожки перед зданием. Так госслужащая ответила на просьбы коллектива больницы помочь с ремонтом.

— Я к тому, что надо посмотреть еще и на себя. Занавесочки на окнах — как они висят? Какой чистоты они? Когда мылись окна в последний раз? Как моются полы, есть ли бахилы? Если вам нужны бесплатные бахилы — давайте мы вам обеспечим бесплатные бахилы , — подмечает она.

По ее словам, первые шаги к восстановлению медучреждения должные предпринять сами медработники. При этом на заднем фоне видно облупившиеся стены.

— Понимаете, вот вы обращаетесь ко мне таким образом, что я золотая рыбка, и должна вам сделать все , — сказала Чекунова.

Опубликованное в сети видео вызвало большой общественный резонанс. Теперь на генеральную уборку в струнинскую больницу приедут чиновники облздрава, активисты и медики.

Ранее Пятый канал рассказывал об отставке свердловской чиновницы Глацких, завившей молодым матерям, что государство никому ничего не должно.