Видео: чиновница советует врачам мыть полы в полуразрушенной больнице

Пятый канал публикует видео беседы врио первого замгубернатора Владимирской области Мариной Чекуновой с сотрудниками больницы в городе Струнино.
Чиновница посоветовала сотрудникам медучреждения помыть полы и сменить занавески и расчистить дорожки перед зданием. Так госслужащая ответила на просьбы коллектива больницы помочь с ремонтом.
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По ее словам, первые шаги к восстановлению медучреждения должные предпринять сами медработники. При этом на заднем фоне видно облупившиеся стены.
Опубликованное в сети видео вызвало большой общественный резонанс. Теперь на генеральную уборку в струнинскую больницу приедут чиновники облздрава, активисты и медики.
Ранее Пятый канал рассказывал об отставке свердловской чиновницы Глацких, завившей молодым матерям, что государство никому ничего не должно.