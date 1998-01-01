Выставка ледовых скульптур «-273°. Ледяной космос» открылась в московском Парке Горького. Грандиозная экспозиция состоит из трех отдельных зон.

В масштабном сферическом павильоне № 1 находится зал с ледяными космическими объектами и представителями внеземной цивилизации. В самом центре находится восьмиметровый легендарный космический корабль «Буран». Действующие настоящие промышленные роботы наглядно демонстрируют как происходило создание композиции.

Второй по величине павильон откроет для детей, и их родителей, возможность очутиться в сказке. Здесь экспонируются все новогодние символы наступившего 2019 года. Масса интерактивных зон поможет запечатлеть самые яркие моменты, проведенные здесь.

Ну а, в третьем павильоне находится 16-метровый полнокупольный планетарий, как раз для любителей всего, что связано с космосом. Посетителям демонстрируют фильм о развитии российской космонавтики, а также орбитальный корабль «Буран», созданный специально для этой экспозиции.

Ранее Пятый канал сообщил, что упитанный итальянец застрял в российской криокапсуле на анатомической выставке в Милане.