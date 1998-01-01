Мусорная реформа с поправкой на российское «авось»

С 1 января вывозом и утилизацией мусора в субъектах России занимаются региональные операторы. Так вот, уже в первые дни нового года мегаполисы страны стали превращаться в мусорные полигоны. В некоторых городах ситуация сложилась катастрофическая — кучи из отходов вырастали прямо на улицах.

Центр Кирова теперь почти как трущобы в самых нищих странах Азии. Мусор вдоль дорог, воронье. Если бы не морозы, пахло бы соответствующе.

Многие мусорные площадки просто закрыты, так что ответственные граждане наматывают километры, выискивая, куда бы выкинуть последствия новогодних праздников.

Пахло, а точнее смердело на новогодних каникулах по всей России. Вот в Калининграде чиновники собирают экстренное совещание на тему: «Что делать?». Во Владивостоке граждане просто поджигают переполненную помойку. А это уже заваленный мусором Красноярск.

И вроде бы регионы самые разные, но отговорки у чиновников одинаковые: нужно просто потерпеть. Реформа все-таки. На федеральном уровне подозревают худшее. Порой уборку огромных территорий поручили фирмам без техники и персонала, созданным буквально позавчера.

— Социально ответственные в отношении некоторых региональных представителей власти товарищи, которые очень честно взаимодействовали с этой властью, они выигрывали этот в кавычках конкурс, — уверен председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Не удержались региональные чиновники и от манипуляций с тарифами. Они рассчитываются исходя из нормы накопления отходов. Проще говоря, именно бюрократы определяли сколько в месяц каждый житель оставляет после себя мусора.

— Нормативы накопления от региона к региону в 500 раз разнятся. Так же не бывает, что в одном регионе мусорят в 500 раз активнее, чем его соседи. Мы понимаем, что туда были заложены чьи-то хотелки, — говорит Бурматов.

Размер этих хотелок, видимо, ограничивался только алчностью чиновников. В той же Кировской области в сельских районах граждане обнаружили: платить теперь придется гораздо больше.

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У Ольги, как и у многих в деревне Талица, есть собственный мусорный полигон. До нового года отходы вывозили за свой счет, получалось дешево, такой контейнер наполнялся за пару недель, не раньше. В деревне давно налажено почти безотходное производство.

— Картон, газеты, у нас это все на растопку идет. Картофельные очистки, еще что-то там, во первых,можно на компостную яму, можно собачек кормить, кашу варить, — рассказывает жительница деревни Талица Ольга Горбунова.

Теперь сельских жителей обязали платить каждый месяц. Вне зависимости от того, сколько они намусорили. Переплата получается существенная.

В крупных мегаполисах не легче, слишком многое предстоит просчитать. Потому, например, Москва и Санкт-Петербург получили отсрочку.

— Для удобства потребителя, то есть «образователя» отходов, и сделана такая возможность, потому что как выяснилось при работе регионального оператора многие управляющие компании требуют к себе индивидуального подхода, — объясняет заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кирилл Пащенко.

Всего таких регионов 14 — почти каждый шестой. Но они должны подтянуться до конца года. Медлить нельзя — ситуацию с мусором в стране на грани

В год каждый из нас выбрасывает 400 килограммов мусора, это примерно вот такой контейнер. Огромные объемы в масштабах страны. Для того, чтобы Россия не превратилась в одну большую свалку чиновники и задумали реформу отрасли.

Пока в передовиках — Екатеринбург. К началу коммунальной жизни по-новому здесь закупили контейнеры для мусора, наладили маршруты движения коммунальщиков. Вывели на линию новую технику.

— Ни одного нарекания в адрес регоператора по восточному округу не прозвучало, никто даже слова не сказал, работа совершилась в штатном режиме, — говорит директор специализированной автобазы Григорий Вихарев.

Во дворах действительно чисто, но жители теперь мучаются вопросом: почему за вывоз мусора с человека они будут платить по 148, а жители соседнего Челябинска всего по 52 рубля в месяц?

Чудесами бюрократической арифметики, наверняка, придется заняться силовым ведомствам, граждане уже активно пишут жалобы. Но так или иначе реформа стартовала, если верить обещаниям, через десять лет у нас будет как в той же Германии. Раздельный сбор мусора, почти полная переработка отходов, никаких нелегальных свалок. Пока же гражданам остается верить и понемногу привыкать к запаху перемен.

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