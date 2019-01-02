Американский «шатдаун» привел к экологической катастрофе

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Из-за вынужденных «каникул» обслуживающего персонала национальные заповедники США погрязли в фекалиях и бытовых отходах.

Фото: www.globallookpress.com

«Шатдаун» правительства США привел к экологической катастрофе в ряде национальных парков страны. Заповедники буквально погрязли в мусоре и следах человеческой жизнедеятельности из-за отсутствия персонала.

О проблеме, с которой столкнулись американские национальные парки, сообщило издание Newsweek. Согласно опубликованной им статье, состояние, в котором находятся заповедники, критическое.

Сложности с поддержанием чистоты в парках начались из-за «шатдауна», который американское правительство объявило в конце декабря. В этом режиме приостанавливается все государственное финансирование — в том числе это распространяется и на оплату труда госслужащих. Все работающие на государственных должностях американцы были отпущены на каникулы.

Из-за того, что на работу не вышла большая часть сотрудников заповедников, в национальных парках ситуация приблизилась к экологической катастрофе — мусор и человеческие экскременты, которые оставляют не самые воспитанные гости, буквально заполонили территорию. Некоторые из парков оказались настолько загрязнены, что их пришлось закрыть для посещения — нахождение там стало небезопасным для граждан, сообщает RT.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что причиной объявленного «шатдауна» в США стало несогласование бюджета на 2019 год. Камнем преткновения стал запрос Дональда Трампа на выделение пяти миллиардов долларов. На эти деньги президент США намерен построить стену на границе с Мексикой.

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